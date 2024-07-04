Около миллиона человек посетили Музей Победы за полгода

С начала 2024 года Музей Победы и его филиалы посетили 996 тыс. человек. Это на 20 % больше, чем в I полугодии 2023 года, когда гостями музея стали 830 тыс. посетителей. При этом рекордным днем для культурной площадки традиционно стало 9 мая, когда в музее и его филиалах побывали более 130 тыс. человек.

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— Прошедшие годы показали, что рост популярности внутреннего туризма, в том числе и маршрутов, связанных с патриотической тематикой, — это не кратковременное явление, а устойчивая тенденция. На примере нашего музея мы наглядно видим, что россияне стали больше интересоваться историей своей страны, темой Великой Отечественной войны, события которой актуальны сегодня, как никогда, — отметил генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.



По сравнению с прошлым годом также возросла популярность экскурсионных программ музея. За первые шесть месяцев 2024 года было проведено почти 18 тыс. экскурсий (в 2023 — 14,8 тыс.), на которых побывали 293 тыс. человек (в 2023 — 274 тыс.). Среди самых посещаемых программ — обзорные экскурсии «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!», «Подвиг Армии». Значительной частью экскурсантов музея стали дети, для которых в музее также разработано много образовательных программ: совместно с Департаментом образования и науки столицы проводятся «День кадетского класса в Музее Победы», «Историческое путешествие», квесты по интерактивным экспозициям. Также увеличилось количество экскурсионных групп из российских регионов.

Более востребованными у москвичей и гостей столицы стали музейные мероприятия и выставочные проекты. За прошедшие полгода Музей Победы подготовил несколько художественных выставок — «Лоик. Скульптура войны и мира», «Преемники. По стопам отцов», «Вернисаж Музея Победы» и другие. Кроме этого, ряд экспозиций был открыт в рамках масштабного выставочного проекта «Освобождение», который приурочен к 80-летию значимых сражений Великой Отечественной войны. Посетители увидели выставки о снятии блокады Ленинграда, освобождении Крыма и Белоруссии.