С начала года в Москве проверили свыше 730 тысяч газовых плит

В 2024 году специалисты комплекса городского хозяйства проверили более 730 тысяч газовых плит, установленных в квартирах москвичей. Это свыше 40 процентов от их общего числа.

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«Вопросы газовой безопасности в столице находятся на особом контроле, ежегодно в соответствии с графиком проводится плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.



Незначительные неполадки мастера устраняют на месте. При обнаружении серьезных нарушений специалисты дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту, исключив угрозу безопасности. Ответственность за содержание и замену газового оборудования несет собственник или наниматель жилья.

Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10–12 лет, после этого изнашиваются краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Эксплуатация таких приборов становится небезопасной, необходима их замена.

Кроме того, плита должна быть оборудована системой газ-контроля, которая приостанавливает подачу топлива, если пламя в горелке погасло.

С информацией о датах и времени проведения проверок газового оборудования можно ознакомиться на сайте АО «Мосгаз», а также на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов.