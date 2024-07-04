«Сильная вакханалия»: синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

В предстоящие выходные Москву накроют грозовые дожди, град и опасный порывистый ветер. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

© Вечерняя Москва

По его словам, на выходных жара отступит, ее сменят ливни, грозы и град.

— После очень жаркой рабочей недели москвичи будут вознаграждены относительным похолоданием в выходные. Но ценой этому станут послеполуденные грозовые дожди, временами очень сильные, в пятницу. Также не исключено, что местами будет идти град, а порывистый ветер достигнет 22–27 метров в секунду. Это очень опасно, — предупредил Ильин.



Синоптик отметил, что в пятницу днем еще ожидается 30-градусная жара, но после начнутся дожди, которые принесут в столицу прохладу.

— В пятницу днем температура воздуха в Москве достигнет 29–31 градуса тепла, а в Московской области столбик термометра поднимется до плюс 33 градусов. С полудня начнется мощный рост кучевых облаков, который приведет к сильной погодной вакханалии c грозовыми и ливневыми дождями, — сообщил Ильин.



В субботу, 6 июля, дожди закончатся в ночные часы, а днем будет свежо, солнечно и без осадков, заверил синоптик:

— В субботу ночью дождь продолжится. Местами он будет сильный, погремит гром. Температура воздуха ожидается на отметке 14–16 градусов. Станет прохладно, будет возможность легко дышать. По сравнению с прошедшими ночами, москвичи испытают райское наслаждение. А к утру погода начнет успокаиваться. Днем будет уже без осадков, достаточно солнечно, температура воздуха ожидается плюс 23–25 градусов. Ветер сохранит отдельные порывы до 13–18 метров в секунду и будет дуть с северо-запада.



По прогнозу специалиста, ночью в воскресенье будет достаточно прохладно — плюс 14–16 градусов, а в Подмосковье столбик термометра опустится до 8–13 градусов тепла. Воздух днем прогреется до плюс 26–28 градусов. Ветер будет слабый переменных направлений. Осадков не ожидается.

Атмосферное давление в предстоящие выходные будет расти. В субботу оно составит 750 миллиметров ртутного столба, а в воскресенье поднимется до 755, добавил Ильин.

В предстоящую пятницу, 5 июля, в столичном регионе и Подмосковье ожидается резкое ухудшение погодных условий. Непогода будет сопровождаться грозами, шквалистым ветром и обильными осадками. Что опасно делать в этот период, «Вечерняя Москва» узнала у ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой.