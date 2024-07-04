Москвичи выбрали названия для двух улиц и скверов

Две новые улицы Москвы и два сквера получили названия, которые для них выбрали жители города: в частности, в Басманном районе столицы появится сквер имени Генерала Хрулева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В память о военачальнике и государственном деятеле, генерале Андрее Хрулеве (1892-1962) была названа безымянная территория у дома 13/17 в Большом Козловском переулке. Кроме того, проектируемые проезды номер 6157 и 5490а в Хорошевском районе были названы улицей Надежды Троян в честь участницы Великой Отечественной войны, разведчицы и медсестры.

Проектируемому проезду номер 6639 в районе Проспекта Вернадского дали имя академика Николая Евтихиева (1922-2010), работавшего в области информатики и оптических методов обработки информации. Собянин напомнил, что Евтихиев больше 30 лет был ректором института, который в 1967 году преобразовали в МИРЭА.

Еще одна безымянная территория, расположенная в районе Марьина Роща у дома 22 на Новосущевской улице, получила название Миитовский сквер. Эта территория примыкает к корпусам Института транспортной техники и систем управления (МИИТ).

Названия для всех этих мест выбрали участники голосований проекта «Активный гражданин». Ранее сообщалось, что по итогам голосований были названы более 20 станций метро, а улицы в районе Тушинского аэрополя получили авиационные названия.