Собянин анонсировал благоустройство семи знаковых объектов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году власти города благоустроят семь знаковых объектов на северо-западе столицы. В своем блоге мэр рассказал, что в Щукино работы затронут территорию площадью 28 гектаров.

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В частности, благоустроена будет территория жилого микрорайона возле станции метро «Щукинская» между улицами Маршала Новикова, Маршала Василевского, Академика Бочвара, Академика Александрова и сквер «Юность». Там обустроят 18 пространств для досуга с детьми, занятий спортом и отдыха. На детских площадках появятся игровые комплексы с веревочными мостиками, а также качели-гнезда и песочницы со встроенными развивающими панелями.

Собянин рассказал, что новым «центром притяжения» для местных жителей должна стать круговая пергола (навес) с качелями и фонтаном в сквере «Юность». Также власти планируют восстановить и обновить более 19 тысяч квадратных метров газона.

Кроме того, продолжится благоустройство территорий, прилегающих к Сходненскому каналу. В 2023 году там был создан променад между Западным и Восточным мостами, а также километровая велодорожка, игровая зона для детей, спортзал под открытым небом и другие объекты.

В 2024-м благоустроены будут два участка набережной: правый берег от Восточного моста до стадиона «Тушино» и левый берег от Западного моста до канала имени Москвы. Там обустроят прогулочные дорожки, продлят беговую и велосипедную дорожки, установят игровой комплекс-корабль и многое другое.

Также в планах властей благоустройство 11-го микрорайона в районе Куркино. Проект коснется бульварной зоны вдоль Новокуркинского шоссе до Машкинского шоссе и дворовой территории дома 51. На бульваре восстановят газон, разобьют цветники, обустроят зоны отдыха и площадки для выгула собак.

В районе Строгино в 2024 году будет благоустроен каток под открытым небом на улице Твардовского. Власти обновят хоккейную коробку и трибуны, а также отремонтируют охладительное оборудование.

В районе Митино реализуют сразу два проекта: один касается бульварной зоны между улицами Пенягинской и Генерала Белобородова, второй - территории между 1-м Пенягинским проездом и Волоцким переулком. Там появится современная спортивная площадка с турниками, боксерскими грушами и тренажерами. Рядом разместят башни с качелями-гнездами и горкой, а также качели под навесом.

Кроме того, работы проведут на мемориале защитникам Москвы, павшим в годы Великой Отечественной войны. Он расположен у дома 23 на Пятницком шоссе. Власти реконструируют мемориал в честь подвига воинов-зенитчиков «Кремлевская стена» на центральной площади - заменят гранитные плиты на братской могиле новыми. Также запланированы работы с расположенной рядом часовней - ее покрасят, восстановят на ней декоративную лепнину и заменят дверь.