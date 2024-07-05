Питьевую воду бесплатно раздают пассажирам столичного транспорта из-за жары

Из-за аномально жаркой погоды в столичном регионе пассажирам городского транспорта раздают бесплатную питьевую воду. Об этом в пятницу, 5 июля, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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Воду можно получить на станциях метро «Измайловская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская», «Студенческая», «Кунцевская» и «Пионерская» и «Выхино».

Прохладительный напиток также раздают на городских авто- и ж/д вокзалах и некоторых станциях МЦД.

— Бутылки с водой могут взять пассажиры «Аэроэкспресса» в экспресс-автобусах. Также бутилированную воду раздают на всех причалах регулярного речного электротранспорта, — следует из публикации в Telegram-канале департамента.



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