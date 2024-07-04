Москвичам рассказали, когда температура воздуха в городе упадет на 10 градусов

Температура в Москве упадет на 10 градусов в субботу, 6 июля. Об этом сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в субботу температура в столице понизится сразу на 10 градусов и по итогу составит 22–25 градусов тепла.

— Это комфортная погода, и хотя понижение резкое, температура все равно выше нормы. В воскресенье теплее — плюс 25–27 градусов и без осадков, — рассказал Вильфанд.



Глава Гидрометцентра также предупредил, что первая рабочая неделя июля в Москве закончится опасной погодой. Сохранится аномальная жара, а во второй половине дня прогнозируются интенсивные осадки, гроза, град и порывистый ветер.

— В Москве завтра утром еще будет жара, плюс 30–33 градуса, а во второй половине дня прогнозируются сильные осадки – интенсивные ливни, когда только за один час выпадет до 20 мм осадков и более, ожидаются гроза, град и ветер до 25 м/с, — сообщил он.



Кроме того, Вильфанд добавил, что сильный дождь ожидается и в ночь 5 на 6 июля. Однако «постепенно к утру субботы они будут уменьшаться и к полудню прекратятся», передает слова синоптика агентство городских новостей «Москва».

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» также подтвердила, что жаркая погода с аномальными температурными показателями спадет в столичном регионе уже в ближайшие выходные.