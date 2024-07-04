Общественная палата выступила с предложениями по голосованию в Москве

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В Общественной палате Москвы состоялось заседание комиссии по развитию гражданского общества и общественного контроля. В ходе него состоялось обсуждение голосования на сентябрьских выборах в столице.

Председатель Комиссии Вадим Ковалев сообщил о необходимости обеспечить горожан всеми имеющимися инструментами голосования — онлайн и на избирательных участках.

— Огромное количество услуг в Москве переведено в онлайн-формат и москвичи пользуются ими в самых разных жизненных ситуациях (...) Потому что это не только удобно и быстро, но и в принципе соответствует представлению современного москвича о жизни в городе, — сказал он.



Начальник управления по развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко отметил, что сейчас уже свыше 70 процентов жителей столицы могут проголосовать в дистанционном формате.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в свою очередь подчеркнул, что в последние годы все меньше избирателей предпочитают голосовать с помощью бумажных бюллетеней. По его словам, дистанционное голосование позволит ускорить работу комиссий.

Начальник управления по развитию смарт-проектов столичного правительств Артем Костырко поддержал предложение членов палаты о том, чтобы сделать голосование с помощью бумажного бюллетеня заявительным.

Председатель Экспертного совета по социальным исследованиям и мониторингу настроений москвичей ОП Александр Асафов заявил, что у общества есть запрос на технологические инновации. Кроме того, политические партии также положительно оценивают возможность электронного голосования.

Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева заключила, что голосование при помощи бумажных бюллетеней останется доступным для тех, кто изъявит соответствующее желание.

С 6 по 8 сентября 2024 года москвичи будут выбирать депутатов Мосгордумы. Как устроено дистанционное электронное голосование (ДЭГ), как голосовать на избирательном участке и какие технологии защищают голоса избирателей, можно прочитать в специальном разделе mos.ru о выборах или на странице Мосгоризбиркома, посвященной голосованию. Подробнее об обязанностях депутатов Мосгордумы можно узнать на сайте «ПОЛИТМОСКВА».