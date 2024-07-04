«Мосволонтер» проведет обучающий интенсив для детей и взрослых

Ресурсный центр «Мосволонтер» проведет обучающий интенсив, приуроченный к Году семьи. В нем смогут принять участие мамы, папы, бабушки и дедушки с детьми в возрасте от 10 лет. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«За 10 лет к обучающим программам “Мосволонтера” присоединились больше 88 тысяч москвичей. Занятия в семейном формате организуют с учетом разного возраста слушателей, чтобы интересно было и взрослым, и детям. Добрые дела помогают укрепить отношения с близкими и служат хорошим примером для подрастающего поколения», — отметила Наталья Сергунина.



Интенсив «Включайся. Семья» пройдет 6 июля, накануне Дня семьи, любви и верности. Перед участниками выступят общественные деятели, тренеры и амбассадоры сообщества «Волонтеры Москвы». Они познакомят с работой ресурсного центра и возможностями сайта mosvolonter.

Занятие начнется с интерактивной разминки. Участникам предложат обсудить определенную тему сначала между родителями и детьми, а потом в каждой возрастной группе по отдельности.

Затем взрослые поговорят со спикерами о важности личного примера, способах вдохновить ребенка на добрые дела, пользе совместной деятельности, укрепляющей отношения с близкими.

Для ребят проведут «Добрый урок». Специалисты расскажут, как присоединиться к школьному добровольческому отряду, в каком возрасте можно стать волонтером, а также какие существуют мифы об этом движении. Кроме того, слушатели узнают, как волонтерство помогает в учебе, профессии и в жизни.

В финале всех гостей ждет квест-игра. Семьи будут выполнять задания и попробуют применить полученные знания на практике. По итогам обучения слушателям вручат сертификаты. Взрослые участники получат в подарок методическое пособие «Путеводитель волонтера Москвы», а дети — «Азбуку волонтера».

За последнее десятилетие в волонтерских проектах города приняли участие более 10 тысяч семей. Они помогали в подготовке и проведении благотворительных акций, спортивных, культурных и других мероприятий, поддерживали приюты для животных.

Узнать подробности о курсах «Мосволонтера» и о культуре добрых дел в столице можно на сайте ресурсного центра.

Организация волонтерской деятельности и привлечение молодых людей к участию в городских мероприятиях реализуется в рамках национального проекта «Образование» и федерального проекта «Социальная активность».