Москвичам рассказали о погоде на предстоящих выходных

На Москву надвигается мощный ураган. Об этом сообщает Shot со ссылкой на синоптиков.

Также в столице ожидаются дожди и град. Непогода наступит уже во второй половине сегодняшнего дня, говорится в публикации.

«Сначала москвичей ждет шквалистый ветер с порывами до 20–25 метров в секунду, затем — ливни с грозой и градом. Местами может выпасть до половины месячной нормы осадков. Температура же будет в районе 33 градусов тепла, но постепенно она пойдет на спад», — пишет канал.



Подчеркивается, что указанные погодные явления будут наблюдаться до полуночи. Уже на следующий день температура заметно уменьшится — в субботу ожидается до 22–24 градусов. Жителям и гостям столицы рекомендовали во время грозы не выходить из дома.

Вечером 1 июля сильный ураган нанес серьезный ущерб Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Шторм повалил в городе почти 300 деревьев, которые обрушились на машины, линии электропередачи и прохожих.