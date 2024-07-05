Музей Победы подготовил масштабную программу ко Дню семьи, любви и верности

7 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности, Музей Победы пригласил москвичей и гостей столицы на бесплатную масштабную праздничную программу, которая пройдет в главном здании, филиале Музея Победы — Музее «Г.О.Р.А.» и на территории мемориального комплекса на Поклонной горе.

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Организаторы подготовили для семей с детьми игру «КВИЗстория», она начнется в 15:00 в Зале Полководцев музея. Командам из семи человек предстоит решить логические задачи и ответить на вопросы из различных областей. Победителей и призеров ждут памятные подарки от Музея Победы. А в 18:00 посетители смогут посмотреть на большом экране мультипликационный фильм «Сказ о Петре и Февронии». Кроме того, Волонтерский центр Музея Победы проведет мастер-класс по созданию семейного древа. На занятии гости узнают, как собирать информацию о поколениях своих предков, а также познакомятся с ресурсами по поиску данных о родственниках. Также все желающие могут передать на вечное хранение в Музей Победы истории о героях своей семьи и загрузить их в исторический проект «Лица Победы».

В Музее «Г.О.Р.А.» в этот день состоится лекция популярного российского атлета Александра Липового о здоровом образе жизни и занятиях спортом. Желающие смогут попробовать свои силы в старинной русской забаве «Тяни-толкай», посоревноваться в перетягивании каната и удержании гири. Родителям с детьми предлагают также познакомиться с фитбоксингом — сплавом фитнеса и бокса, а также посмотреть показательные выступления по самбо. Для гостей музея на главной сцене будет организован праздничный концерт, во время которого прозвучат популярные песни о главных ценностях в жизни каждого человека — любви, семье и Родине.

Также в воскресенье Музей Победы пригласил на программу семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический». Родителей с детьми приглашают стать участниками эстафеты «Мама, папа, я — спортивная семья!», поиграть в городки и шахматы. Всего же около Музея Победы будут работать более 70 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции, воссоздающих атмосферу 1940-х годов. Организаторы подготовили многочисленные мастер-классы, спортивные турниры и творческие состязания. Гостям предложат присоединиться к квесту «Красноармейская книжка», а самым активным его участникам вручат призы.

Программы ко Дню семьи, любви и верности подготовили также филиалы Музея Победы — Красногорский и Ржевский. Праздничные мероприятия в выходные состоятся во многих регионах нашей страны. Так, например, в Кирове, который в этом году отмечает свое 650-летие, 6 и 7 июля пройдут музыкальные шоу.