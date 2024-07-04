На западе Москвы ограничат движение транспорта 6 июля

Движение транспорта будет временно ограничено на ряде улиц в Западном административном округе (ЗАО) в Москве 6 июля из-за проведения велогонки "Столица". Об этом сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта.

"В связи с проведением велогонки "Столица" 6 июля будет временно закрыто движение для транспорта на ряде улиц в ЗАО", - говорится в сообщении.



Так, с 06:00 мск до 12:00 мск нельзя будет проехать по улице Косыгина. В этот же период поочередно будет перекрываться движение на Университетской площади, Воробьевском шоссе, Мичуринском проспекте, в 1-м Сетуньском проезде и на участке дублера проспекта Вернадского. Также движение будет ограничено с 00:01 мск 5 июля до 08:00 мск 7 июля по одной крайней левой полосе на Университетской площади и 6 июля с 06:00 мск до 12:00 мск по двум крайним правым полосам на Университетском проспекте.

Уточняется, что парковка на всех участках временного ограничения движения будет запрещена с 00:01 мск 5 июля до окончания мероприятия. Водителям советуют заранее планировать свой маршрут.