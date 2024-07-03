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В Москве фиксируют случаи падения деревьев во время вечерней грозы

Московские коммунальные службы фиксируют случаи падения деревьев из-за сильных порывов ветра, сопровождающих обрушившуюся на столицу вечером грозу с ливнем.

В Москве фиксируют случаи падения деревьев во время вечерней грозы
© РИА Новости

Как сообщает комплекс городского хозяйства мэрии, "в отдельных районах столицы идет сильный дождь, гроза, фиксируются сильные порывы ветра, есть случаи падения деревьев".

"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, если это невозможно - быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - отмечают представители комплекса в его телеграм-канале.

Тем временем жители мегаполиса и окрестностей делятся в социальных сетях фотографиями и видеозаписями стихии в разных районах города, свидетельствующими о большой силе грозы.

В связи с непогодой в регионе до 03:00 мск объявлен желтый уровень погодной опасности, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия. Он объявлялся синоптиками Гидрометцентра РФ ранее до 21:00 мск, но затем был продлен.

Московские аэропорты пока не заявляли о своем временном закрытии или каких-то задержках с вылетом или прилетом бортов из-за грозы, также не поступало сообщений о каких-либо проблемах в движении поездов в столице и по области.

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