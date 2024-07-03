В Москве фиксируют случаи падения деревьев во время вечерней грозы

Московские коммунальные службы фиксируют случаи падения деревьев из-за сильных порывов ветра, сопровождающих обрушившуюся на столицу вечером грозу с ливнем.

Как сообщает комплекс городского хозяйства мэрии, "в отдельных районах столицы идет сильный дождь, гроза, фиксируются сильные порывы ветра, есть случаи падения деревьев".

"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, если это невозможно - быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - отмечают представители комплекса в его телеграм-канале.



Тем временем жители мегаполиса и окрестностей делятся в социальных сетях фотографиями и видеозаписями стихии в разных районах города, свидетельствующими о большой силе грозы.

В связи с непогодой в регионе до 03:00 мск объявлен желтый уровень погодной опасности, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия. Он объявлялся синоптиками Гидрометцентра РФ ранее до 21:00 мск, но затем был продлен.

Московские аэропорты пока не заявляли о своем временном закрытии или каких-то задержках с вылетом или прилетом бортов из-за грозы, также не поступало сообщений о каких-либо проблемах в движении поездов в столице и по области.