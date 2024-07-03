На Москву обрушились ливень с грозой на фоне рекордной жары

В нескольких районах Москвы начался ливень с грозой. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом ранее в Москве была зафиксирована рекордная жара. Как сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру в +32°C. В прошлый раз такая жара 2 июля была зафиксирована только в 1890 году.

Москвичам пообещали смерчи

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей и гостей столицы сохранять осторожность из-за рекордно жаркой погоды.