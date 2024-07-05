Маршруты городского транспорта могут изменить из-за ливня

Работу городского транспорта в Москве могут скорректировать из-за ливня. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В связи со сверхсильными осадками в разных районах города может быть скорректирована работа наземного транспорта. Будьте внимательны! Слушайте объявления водителей", - говорится в сообщении.



Согласно прогнозам синоптиков Гидрометцентра РФ, до полуночи в Москве и Подмосковье может идти гроза с ливнем, местами с очень сильным дождем и крупным градом. Кроме того, объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ветра.