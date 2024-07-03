Синоптик Позднякова прокомментировала жару в Москве

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова прокомментировала жару в столичном регионе.

«Аномальная жара уже накрыла Москву, потому что температура воздуха уже вчера превышала норму на семь градусов», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.



По её словам, в четверг и пятницу воздух может прогреться до +32...+35 °С, что не характерно для столицы и области в начале июля.

«Можно считать, что погода экстремально жаркая, и ситуация очень похожа на то, что произошло в Петербурге накануне. Холодный фронт, который принёс там вчера неприятности, медленно приближается к Москве. Мы его ждём, и он будет пересекать столичный регион в пятницу во второй половине дня», — уточнила Позднякова.



Как отметила эксперт, возможны ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра.