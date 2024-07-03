Собянин предупредил москвичей о жаре в четверг и сильном ветре в пятницу

Температура выше 30 градусов ожидается в Москве 4 июля. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

© m24.ru

Он рекомендовал жителям по возможности не выходить на улицу пожилым людям, беременным женщинам и детям.

Также, продолжил мэр, городские службы в условиях жары работают в усиленном режиме. На станциях метро, где температура превышает норму, на некоторых станциях МЦД, железнодорожных вокзалах, а также на причалах регулярного речного электротранспорта горожанам питьевую воду.

В пятницу, 5 июля, синоптики прогнозируют резкую смену погоды.

В столице ожидается сильный ветер, гроза и даже град. При грозе шквалистое усиление ветра может достигнуть 20–25 метров в секунду. Также осадки на 50% превысят месячную норму.

Собянин призвал москвичей быть аккуратными и беречь себя.