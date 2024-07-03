Собянин предупредил москвичей о жаркой погоде 4 июня

В столичном регионе в четверг, 4 июля, ожидается жаркая погода, дневные показатели которой превысят климатическую норму. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— В эти часы рекомендовано по возможности не выходить на улицу людям старшего возраста, беременным женщинам и детям, — написал глава города в своем Telegram-канале.



Городские службы будут работать в усиленном режиме. Кроме того, по словам мэра, на ряде станций метро, МДЦ и ж/д вокзалах будут раздавать питьевую воду.

Собянин добавил, что в пятницу, 5 июня, в Москве ожидаются грозы, ливни и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. В этот день может выпасть более 50 процентов от месячной нормы осадков.

В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары до 5 июля.

В связи с общими климатическими изменениями температура в столичном регионе в будущем сможет достичь показателя 40 градусов выше нуля. Об этом рассказал климатолог и метеоролог Николай Терешонок.