С 2012 года в Новой Москве создано более 205 тысяч мест приложения труда

За 12 лет в ТиНАО построили и ввели в эксплуатацию 34 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 26,4 миллиона квадратных метров жилья.

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Объем инвестиций в строительство недвижимости, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры достиг около 3,5 триллиона рублей, включая 843 миллиарда бюджетных средств и 2,7 триллиона частных инвестиций.

К наиболее значимым проектам в сфере недвижимости относятся офисный парк вблизи станции метро «Румянцево», агрокластер, бизнес-парк на Калужском шоссе, миграционный центр в Воронове, строительный гипермаркет на Киевском шоссе, индустриальный парк «Индиго», бизнес-парк «Румянцево» и другие.

Программа реновации

На территории ТиНАО в программу реновации вошло 268 домов площадью 437,8 тысячи квадратных метров. В них проживают более 24 тысяч человек.

Для строительства новых домов утверждено 17 стартовых площадок. Построено 10 жилых комплексов, там идет заселение.

Создание рабочих мест

Начиная с 2012 года на территории Новой Москвы (с учетом инновационного центра «Сколково») создано более 205 тысяч мест приложения труда. Их общее число выросло более чем в 3,3 раза и достигло 290 тысяч. Около 25 тысяч рабочих мест создано малым и средним бизнесом в помещениях на первых этажах жилых домов.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 64 процента работающего населения новых территорий трудятся недалеко от дома.

Наибольшее количество новых мест приложения труда к 2035 году прогнозируется в финансовом секторе, сферах потребительского рынка, логистики и ИT.

Промышленность и малый бизнес

В ТиНАО расположено более 220 крупных, средних и малых промышленных предприятий. В 2023 году объем отгруженных товаров, работ и услуг в крупных и средних организациях обрабатывающей промышленности двух округов составил 107,9 миллиарда рублей.

Работа по укреплению промышленного и инновационного потенциала ТиНАО продолжается. Так, неподалеку от аэропорта Внуково ООО «Комбинат инновационных технологий — МонАрх» открыло первую очередь роботизированного завода по производству сверхкрупногабаритных модулей, где создано 500 рабочих мест.

На новых территориях реализуется один из главных проектов по развитию электротранспорта — строительство в Красной Пахре крупнейшего в России завода по производству аккумуляторных батарей. Мощности нового предприятия позволят ежегодно выпускать до 50 тысяч литий-ионных аккумуляторов для электромобилей (такси, каршеринг, личный транспорт), электробусов, трамваев, речных электросудов, а также электровелосипедов, электросамокатов и электроскутеров. Завод также поможет обеспечить продление сроков эксплуатации электробусов и другой техники. Благодаря этому можно будет увеличить число маршрутов и еще больше повысить техническую готовность всего городского транспорта, в первую очередь электробусов.

Сейчас на площадке активно ведутся строительно-монтажные работы. Начать производство планируется в 2025–2026 годах.

В планах на ближайшие годы реализация нескольких масштабных инвестиционных проектов по строительству, в том числе логистического центра электронной коммерции в районе Краснопахорский, экопромышленного парка вблизи полигона твердых бытовых отходов «Малинки», индустриального кластера в районе станции Бекасово-Сортировочное, пищевого кластера в Троицком административном округе. Будет создан также межотраслевой строительный кластер возле поселка Спортбазы, завод по выпуску технологического оборудования в районе Вороново и роботизированный завод по производству среднетоннажных и тяжелых грузовиков высокого класса.

В рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда на территории ТиНАО инвесторы построят два промышленных комплекса, шесть центров инноваций и импортозамещения, а также 10 логистических парков. Благодаря реализации этих проектов создадут более 40 тысяч рабочих мест. Новые объекты появятся в районах Внуково, Краснопахорский и Троицк.

Малый и средний бизнес — важная часть экономики новых территорий. Здесь зарегистрировано 55,7 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. С 1 августа 2016 года, то есть даты первой публикации единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, их численность выросла более чем в три раза.

В ТиНАО расположено восемь площадок для пилотного тестирования инновационных решений, где в реальных условиях проходит апробация новейших технологий и продуктов. Это центр реабилитации инвалидов «Красная Пахра», Троицкий реабилитационно-образовательный центр «Солнышко», Дирекция по обслуживанию территорий зеленого фонда ТиНАО, нанотехнологический центр «Техноспарк», школа № 2094 и другие объекты. В рамках городской программы в этих организациях провели шесть пилотных тестирований.

Комплексное развитие территорий

В ТиНАО реализуют четыре проекта комплексного развития территорий (КРТ). Площадки находятся в районах Щербинка, Троицк и Краснопахорский.

На участках общей площадью около 112 гектаров инвесторы и операторы КРТ построят современные кварталы, где появится более 315 тысяч квадратных метров недвижимости. Из них 242 тысячи квадратных метров — жилье и 73 тысячи квадратных метров — общественно-деловые и социальные объекты.

Инновационный центр «Сколково»

На территории Новой Москвы расположен один из крупнейших инновационных кластеров России — инновационный центр «Сколково».

По итогам 2023 года количество участников центра превысило 3900. По сравнению с предыдущим годом выручка от деятельности компаний увеличилась более чем на 40 процентов и составила 509 миллиардов рублей. Экосистема «Сколково» насчитывает 96 тысяч рабочих мест, в том числе в проектах компаний из других регионов страны.

Работает технопарк, главная целью которого — обеспечение условий для ускоренного развития стартапов. В нем трудится более 240 резидентов. В списке основных направлений размещенных проектов информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии, аэрокосмос, фармацевтика, электроника и микроэлектроника, химическая промышленность, материалы, робототехника, медицинские технологии, а также нанотехнологии, ядерные технологии и энергетика.

Общая площадь помещений — 96 тысяч квадратных метров. Также в контуре технопарка расположен современный коворкинг, нацеленный на развитие инновационных проектных команд и стартапов.

В 2018 году открылся клинико-диагностический центр израильской клиники «Хадасса», в 2021-м — ее терапевтический корпус.

В настоящее время в рамках развития международного медицинского кластера ведется строительство новых корпусов Московской городской онкологической больницы № 62, центра хронических болезней и апарт-отеля.

Торговля и поддержка сельхозпроизводства

На территории ТиНАО открыто 4958 стационарных объектов розничной торговли, что на 84 процента больше, чем в 2012 году.

Крупнейшее предприятие — агропродовольственный кластер «Фуд-сити» (686 тысяч квадратных метров), открытый в 2014 году и за минувший период реализовавший через систему кросс-доков 15,8 миллиона тонн продовольствия. Товары поступают из 75 регионов России и 33 других стран.

Также работает 21 организация и крестьянское (фермерское) хозяйство, которые специализируются на производстве сельхозпродукции (растениеводстве и молочном животноводстве). Правительство Москвы выделяет субсидии из городского бюджета на поддержку сельхозпроизводителей. В 2024 году на эти цели направлено 49,4 миллиона рублей.

В округах работает три розничных рынка, из них два универсального типа и один сельскохозяйственный в Воскресенском. Действует две ярмарки выходного дня — в Щербинке и вблизи транспортно-пересадочного узла «Саларьево», а также две круглогодичные межрегиональные ярмарки — в Щербинке и Троицке. Кроме того, предусмотрено 80 круглогодичных и сезонных нестационарных торговых объектов.

За 12 лет сеть общественного питания на новых территориях увеличилась в 8,5 раза и сейчас включает 1207 предприятий на 27 962 посадочных места.