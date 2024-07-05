Собянин утвердил проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро

Город утвердил проект планировки третьего участка Рублево-Архангельской линии метро. Он пройдет от станции «Липовая Роща» до «Ильинской». Об этом в пятницу, 5 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Он будет проходить под землей. Длина участка составит шесть километров с двумя новыми станциями: «Рублево-Архангельское» — на территории одноименного микрорайона в Кунцеве, и «Ильинская» — в городском округе Красногорск, — написал Собянин в своем Telegram-канале.



Рублево-Архангельская ветка пройдет от делового центра «Москва-Сити» за МКАД. Специалисты запланировали пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

На территории ТиНАО ведется строительство пяти станций Московского метрополитена. Работы на объектах планируется завершить до конца 2024 года. Новая Троицкая линия метро пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца до города Троицка.

Сегодня в стадии проектирования находятся 20 станций столичного метрополитена. Идет разработка проектов шести станций Троицкой линии: «Сосенки», «Десна», «Летово», «Кедровая», «Ватутинки», «Троицк».