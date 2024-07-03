Смерчи могут вновь начать образовываться в столице в пятницу, 5 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Москва24

«Ветер, период предупреждения – с 12:00 5 июля до 00:00 6 июля. При грозе 5 июля ожидается шквалистое усиление ветра до 20–25 м/с. В период с 12:00 до 21:00 имеется опасность формирования смерчей. Гроза, период предупреждения – с 12:00 5 июля до 00:00 6 июля. 5 июля ожидается гроза с сильным ливнем (более 20 мм осадков за час), местами с очень сильным дождем и крупным градом», – говорится в сообщении. Агентство «Москва»

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале сообщила, что москвичей 5 июля ждет опасная погода. Российская газета