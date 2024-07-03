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Рестораторам в Москве рекомендовано закрыть летние веранды из-за грозы

Московским рестораторам рекомендуется закрыть летние веранды из-за грозы, сообщает Telegram-канал столичного департамента торговли и услуг.

Рестораторам посоветовали закрыть летние веранды из-за грозы
© РИА Новости
«От лица департамента торговли и услуг обращаем внимание всех предприятий общественного питания, имеющих летние веранды, на необходимость укрепить все временные конструкции и закрыть зонты на время непогоды», – говорится в сообщении.

По данным синоптиков, до конца дня местами в столице возможны кратковременные ливни с грозами. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

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