Рестораторам посоветовали закрыть летние веранды из-за грозы

Московским рестораторам рекомендуется закрыть летние веранды из-за грозы, сообщает Telegram-канал столичного департамента торговли и услуг.

«От лица департамента торговли и услуг обращаем внимание всех предприятий общественного питания, имеющих летние веранды, на необходимость укрепить все временные конструкции и закрыть зонты на время непогоды», – говорится в сообщении.



По данным синоптиков, до конца дня местами в столице возможны кратковременные ливни с грозами. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.