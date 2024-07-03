В Москве рассказали об итогах акции «Друг, спасатель, защитник»

В столичной акции «Друг, спасатель, защитник» приняли участие более 16 тыс. человек, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«За месяц в 46 районах города организовали больше 50 мероприятий. Они прошли на площадках для прогулок с четвероногими друзьями, благоустроенных по проекту «Питомцы в Москве». Все желающие могли посмотреть зрелищные шоу и получить рекомендации по уходу за своими любимцами», — сказала Сергунина.



В том числе чемпионат Российской кинологической федерации по аджилити прошёл в специально оснащённом парке на Кольской улице

Участниками этих соревнований стали 70 спортивных пар из России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в московском Саду имени Н.Э. Баумана 6—7 июля состоится благотворительный фестиваль «Город неравнодушных», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности.