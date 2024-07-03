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Бирюков: наполненность водохранилищ позволяет бесперебойно снабжать Москву в жару

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Бирюков: наполненность водохранилищ позволяет бесперебойно снабжать Москву в жару
© globallookpress.com

Ежедневно жители потребляют 2,8 млн куб. м воды. Её качество контролируется специалистами.

Ранее сообщалось, что в Москве провели более 1,5 млн анализов качества воды с начала года.

Новости Москвы
Петр Бирюков