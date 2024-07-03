Собянин: Два новых участка дублера Калужского шоссе будут введены в сентябре

Сергей Собянин осмотрел ход строительства дублера Калужского шоссе (трасса Мамыри — Пенино — Шарапово), а также пообщался с юными спортсменами Дворца спорта и образования Ирины Винер в Ватутинках.

© Mos.ru

«Новая Москва развивается, строится. Уже официально проживают около 750 тысяч человек. На самом деле с учетом дачников и приезжих уже около миллиона. Для такого развития, конечно, требуется строительство инфраструктуры. Мы строим станции метро, Московских центральных диаметров, ну и, конечно, развиваем дорожную сеть», — рассказал Мэр Москвы.



Создание нового дорожного каркаса — один из главных приоритетов программы развития Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

«Построено уже 390 километров новой дорожной сети, которая обеспечивает весь поток транспорта. Один из таких объектов — это дублер Калужского шоссе, который призван разгрузить процентов на 15 Калужское шоссе и процентов на пять — семь Киевское шоссе. Объект важный, но достаточно большой, такой трудоемкий — 26 (со съездами) километров. Тем не менее в сентябре этого года мы должны половину этого объекта построить и сдать», — отметил Сергей Собянин.



Дублер Калужского шоссе длиной около 23 километров (по прямой) пройдет от будущей станции метро «Тютчевская» в районе МКАД до города Троицка. Новая трасса улучшит транспортное обслуживание более 320 тысяч человек — жителей районов Коммунарка (поселок Завода Мосрентген, жилой комплекс «Испанские кварталы», деревни Николо-Хованское, Прокшино и Летово), Филимонковский и Троицк. К 2040 году численность населения в районах, прилегающих к трассе, вырастет примерно до 600 тысяч человек.

После открытия дублера станет удобно подъезжать к станциям метро «Прокшино» Сокольнической линии, «Корниловская» и «Тютчевская» Троицкой линии, Хованскому кладбищу и другим важным городским объектам.

По предварительной оценке, снижение уровня загрузки на Калужском шоссе составит до 15 процентов, на Киевском шоссе — до шести процентов.

Строительство дублера Калужского шоссе разделено на несколько этапов.

Так, в 2021–2022 годах были открыты два двухкилометровых участка: от Николо-Хованской улицы до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и улично-дорожная сеть в поселении Мосрентген.

В настоящее время ведется строительство двух участков длиной 11,7 километра. В их составе возводятся четыре искусственных сооружения: мост через реку Сосенку длиной 33 метра, путепровод неподалеку от СНТ «Родник» длиной 100 метров, тоннель на пересечении с автодорогой М-3 «Украина» — деревня Сосенки — деревня Ямонтово длиной 100 метров и тоннель на пересечении с автодорогой М-3 «Украина» (Киевское шоссе) до А-130 Москва — Малоярославец — Рославль (Калужское шоссе) через деревни Середнево, Марьино и Десну.

Чтобы снизить уровень шума, вдоль основного хода магистрали установят защитные экраны протяженностью три километра.

В рамках благоустройства прилегающей территории обустроят 19 гектаров газонов, высадят около 20,5 тысячи деревьев и кустарников.

Кроме этого, предусмотрено переустройство 115 километров инженерных коммуникаций и строительство трех очистных сооружений.

Завершить работы на строящихся участках планируется в сентябре 2024 года.

Ведется проектирование еще двух участков длиной 12,2 километра, в том числе двух мостов: от Николо-Хованской улицы до улицы Адмирала Корнилова и от автодороги Середнево — Марьино — Десна до автодороги Боровское шоссе — деревня Ботаково с выходом к городу Троицку.

На данный момент дублер Калужского шоссе готов на 55 процентов.

Дорожный каркас и социальная инфраструктура

Начиная с 2012 года Правительство Москвы формирует дорожный каркас новых территорий города, который будет включать в себя:

— реконструированные Киевское, Калужское и Варшавское шоссе — основные радиальные магистрали;

— Центральную кольцевую автодорогу и строящуюся трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе — основные радиальные магистрали;

— сеть местных дорог, связывающих и дублирующих основные магистрали, а также служащих для подъезда к населенным пунктам и объектам экономики;

— городские улицы в новых жилых кварталах.

В рамках программы формирования транспортного каркаса Троицкого и Новомосковского административных округов до конца 2027 года планируется построить около 500 километров дорог.

Из них в 2012–2023 годах построили и реконструировали 390 километров дорог, 77 искусственных сооружений и более 40 пешеходных переходов.

В 2024-м планируется ввести в эксплуатацию 45 километров дорог. В их числе:

— путепроводы на дублере Калужского шоссе в районе торгового центра «Мега Теплый Стан» (1,5 километра), движение здесь открыли 29 января;

— участок автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от транспортного хаба «Столбово» (станция метро «Коммунарка») до улицы Поляны (в первый этап работ войдет отрезок длиной 14,4 километра);

— дублер Калужского шоссе (участки от магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до автодороги Середнево — Марьино — Десна и от станции метро «Тютчевская» до Проектируемого проезда № 7502 — 11,7 километра);

— улично-дорожная сеть в Троицке (первый этап включает четыре километра);

— улично-дорожная сеть в поселке Завода Мосрентген с выездами на Калужское шоссе (2,8 километра);

— транспортная развязка в поселке Рассудово с реконструкцией Киевского шоссе на участке 51–65-го километров (первый этап — 2,6 километра);

— транспортная развязка у станции метро «Корниловская» (бывшая «Мамыри») — 1,8 километра.

Параллельно с транспортной инфраструктурой также создается и социальная.

«В ЖК “Прокшино” построили детский сад для 220 детей. В здании оборудованы группы с перегородками-трансформерами, физкультурный и музыкальный залы, помещения для кружков и дополнительных занятий. Откроем его 1 сентября. На Кварцевой улице по программе реновации готов жилой комплекс из 14 корпусов. В новостройках — 23 квартиры для маломобильных граждан. Во дворах — детские и спортивные площадки. К переселению приступили 2008 семей», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.



Дворец спорта и образования Ирины Винер

Строительство многофункционального спортивно-образовательного комплекса «Дворец спорта и образования Ирины Винер» началось в январе 2020 года и завершилось в мае 2023-го по адресу: 1-я Ватутинская улица, дом 12, строение 4. Здание находится в пешей доступности от будущей станции «Ватутинки» Троицкой линии метро.

«Хороший центр получился. В Новой Москве никто не ожидал, наверное, что такой центр», — сказал Сергей Собянин, общаясь с юными спортсменами.



Комплекс возвели за счет внебюджетных средств. Здание переменной этажности (три-четыре этажа плюс подземный этаж) площадью 10,8 тысячи квадратных метров имеет уникальный архитектурный облик. Его главная особенность — купол площадью 6,2 тысячи квадратных метров в форме многогранного черно-золотого кристалла, состоящего более чем из 30 тысяч элементов.

В составе многофункционального спортивно-образовательного комплекса открыто несколько объектов. Центр художественной гимнастики Ирины Винер спроектирован по стандартам Международной федерации гимнастики и предназначен для тренировок и выступлений юных и взрослых спортсменов (аналогичен Дворцу гимнастики Ирины Винер в «Лужниках»).

В центре есть две гимнастические площадки 14 на 14 метров с высотой потолка 17 метров, профессиональным покрытием, трибунами на 200 мест и естественным освещением, проникающим через светопрозрачный фасад кристалла. Пространство центра приспособлено для проведения занятий по другим видам спорта, например йоге или хореографии.

Академия единоборств Fight Night — тренировочный и состязательный центр с двумя рингами и зрительскими трибунами для занятий самбо, дзюдо, смешанными единоборствами, боксом, джиу-джитсу, MMA и площадкой для кроссфита с боксерским оборудованием, матами и другим спортивным инвентарем. Он используется и в качестве универсального спортивного зала для учащихся школ. Академию могут посещать как дети от пяти лет, так и взрослые без ограничений по возрасту.

Кроме того, в комплексе разместились общественные пространства для проведения выставочно-образовательных мероприятий, фуд-корт и развлекательные зоны. Для удобства посетителей и сотрудников предусмотрен подземный паркинг на 82 машино-места.

Буквально за несколько месяцев Дворец спорта и образования Ирины Винер стал важной точкой притяжения для любителей спорта и здорового образа жизни в ТиНАО. Со дня открытия комплекса прошло 20 спортивно-массовых мероприятий, которые посетили пять тысяч человек.

Дворец спорта и образования Ирины Винер был построен в составе жилого комплекса «Район российских дизайнеров», состоящего из девяти домов-башен общей площадью квартир 38,1 тысячи квадратных метров. Из 740 квартир — 319 однокомнатных, 189 двухкомнатных, 211 трехкомнатных и 21 четырехкомнатная.

Дома построены по монолитной технологии. На подземном уровне предусмотрены кладовые и паркинг. В разработке архитектурно-художественного оформления зданий принимали участие известные деятели российской культуры, дизайна и спорта: Владимир Машков, Валерий Гергиев, Валентин Юдашкин, Ирина Винер и другие.

Для маленьких жителей нового жилого комплекса возвели детский сад на 45 мест, объединенный с начальной школой для 170 учеников, которые сейчас переданы средней школе № 1392 имени Д.В. Рябинкина.

Центром общественной жизни квартала стал дизайн-бульвар — променад и музей под открытым небом с галереей работ современных художников Дмитрия Аске, Ивана Горшкова, Максима Свищева, созданных специально для данного проекта. Создана внутриквартальная сеть дорог общей протяженностью 1,25 километра с одной или двумя полосами движения.