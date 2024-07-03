Собянин посетил Дворец спорта и образования Ирины Винер

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду посетил Дворец спорта и образования Ирины Винер в Новой Москве и пообщался с его юными воспитанниками.

"Хороший центр получился. В Новой Москве никто не ожидал, наверное, [что] такой центр будет", - сказал Собянин.



Помимо этого, родители воспитанников обратились к Собянину с просьбой ускорить процесс строительства метро до поселка Ватутинки, где расположен спортивный центр.

"Это огромная стройка на самом деле, одна из самых длинных веток метро московского, вот мы в этом году закончим первую очередь и потом приступим сразу ко второй, в сторону Троицка", - сказал мэр.



Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии и правительства Москвы, строительство многофункционального спортивно-образовательного комплекса завершилось в мае 2023 года. Здание переменной этажности имеет уникальный архитектурный облик. Его главная особенность - купол в форме многогранного черно-золотого кристалла, состоящего из более чем 30 тыс. элементов.

Уточняется, что в составе Дворца спорта был открыт Центр художественной гимнастики Ирины Винер. Он предназначен для тренировок и выступлений юных и взрослых спортсменов. Там есть две гимнастические площадки с профессиональным покрытием, трибунами на 200 мест и естественным освещением. Пространство приспособлено для проведения занятий по другим видам спорта, например, йога, хореография и другие. Со дня открытия там провели 20 спортивно-массовых мероприятий, которые посетили 5 тыс. человек.

Уточняется, что в состав спорткомплекса входит также Академия единоборств Fight Night - это тренировочный и состязательный центр с двумя рингами и зрительскими трибунами для занятий самбо, дзюдо, смешанными единоборствами, боксом, джиу-джитсу, MMA и зоной для кросс-фита с боксерским оборудованием, матами и другим спортивным инвентарем. Сообщается, что там также есть общественные пространства для проведения выставочно-образовательных мероприятий, фудкорт и развлекательные зоны.