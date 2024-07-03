«Фестиваль детства» стартовал на Тверском бульваре

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На Тверском бульваре с 3 по 7 июля москвичей и гостей столицы ждет большой «Фестиваль Детства». Посетителям предложат расписать кружку с игрушкой, веер - бабочками и птичками, и превратить цветные карандаши в куколок, украшенных фетром. А еще здесь можно будет посмотреть самые трогательные детские спектакли об оживших игрушках. «Фестиваль детства» ждет гостей ежедневно в будни с 12:00 до 20:00, и в выходные с 12:00 до 21:00 в рамках проекта «Лето в Москве», реализуемого при поддержке Правительства города.

Мастерская детского дизайна

Кружка с игрушкой, веселый зоопарк и веер с бабочками и птичками – гостей Тверского бульвара ждут увлекательные мастер-классы. Они распишут маркерами по керамике цветные глиттерные кружки, деревянные ложки, веера, бинокли с фонариками, а также украсят разноцветные карандаши куколками из фетра.

Так, 3 и 5 июля в 15:00 гости будут расписывать маркерами керамическую кружку с игрушкой на крышке. Это относительно новая техника декора посуды с использованием специальных фломастеров. Она позволяет создать настоящий шедевр при помощи всего нескольких цветов. Главное, правильно нанести контур. Это помогут сделать ребятам опытные преподаватели.

4 июля в 17:00 и 6 июля в 15:00 в руках гостей оживут деревянные ложки. На Руси их используют больше тысячи лет, а художественно расписывают – больше сотни лет. Посетители мастер-классов создадут на деревянных ложках свой мини-зоопарк, нарисовав на них мордочки любимых животных.

6 июля в 13:00 и 7 июля в 17:00 участники будут декорировать фетром пастельные карандаши, создавая свою кукольную вселенную.

В субботу, 6 июля, в 14:00 и в воскресенье, 7 июля, в 13:00 на мастер-классах на Тверском бульваре будут расписывать разноцветный веер в жанре анималистки. Под специальными фломастерами начинающих художников появятся диковинные бабочки и птички, которые участникам помогут создать преподаватели.

Семейные чтения сказок А. С. Пушкина

«Сказка о рыбаке и рыбке», о Царе Салтане и о Золотом Петушке – то, что любят и ценят дети уже несколько столетий. Что лучше может подойти для возрождения традиции семейных чтений?! Репетиция таких посиделок ждет ребят с 15:00 по будням и с 12:00 по выходным все дни «Фестиваля Детства» на Тверском бульваре. А еще дети будут создавать афиши к постановкам этих сказок на театральных подмостках.

Воздушные шары и детские НЕкниги

Лучшие детские книжки всех времен в ходе фестиваля можно будет приобрести на прилавках на Тверском бульваре. Здесь же посетителям предложат «НеКнижку»: красочные сказки со множеством вариантов игр, интерактивными элементами и милыми куклами-персонажами под одной обложкой. Большой pop-up дом, завораживающий магией бумажной инженерии, понравится ребенку любого возраста. Такое необычное издание развивает мелкую моторику, способствует проигрыванию социальных ролей, активизирует речь, мышление, восприятие. Этот оригинальный Теремок легко убрать и легко взять с собой в любое путешествие, по городу или по стране.

Еще один интересный вариант книги, представленной на «Фестивале Детства», предназначен для театра теней. Конструкция издания совершенно уникальна, и поможет визуализировать главные образы детской литературы.

Маленьких посетителей на Тверском бульваре ждут модернизированные 3Д игрушки и фигурки из дерева, в которые могли б ы играть наши бабушки, а еще головоломки, конструкторы, бубны, поющие чаши и воздушные шары.

«Цветной бум» и ожившие игрушки

Тех, кто все лето скучает по красочным театральным премьерам, проект «Лето в Москве» приглашает к своим сценам на Тверском бульваре. Правда, именно сцен в привычном понимании как раз не будет. Все необычные артистические коллективы, представленные на «Фестивале Детства», будут бесплатно выступать на расстоянии вытянутой руки от зрителей, без подмостков. Действо происходит на двух локациях: у памятника Сергею Есенину и почти в конце бульвара, ближе к монументу Клименту Тимирязеву.

Артисты театра «Каникулы Про» на фестивальной площадке перенесут зрителей в комнату ребенка. В ней внезапно оживают все игрушки – так и называется спектакль. Персонажи этой пьесы удивительно похожи на знаменитых героев Вячеслава Полунина, они так же забавны, очаровательны, смешны и точно так же говорят о самом главном в жизни: доброте, дружбе и любви. Истории в представлении артистов «Каникулы Про» – это полет случайных ярких игровых ситуаций, которые становятся целым миром счастливого детства. Увидеть их можно 6 и 7 июля в 18.00

Мимы и эквилибристы театра «Сосферас» покажут гостям фестиваля на Тверском бульваре спектакль «Цветной бум» 6 июля и 7 июля в 19:00. Гостей ждет смешная и трагическая пантомима от персонажей в волшебных и ярких градиентных костюмах с необычными головными уборами. Все их элементы выполнены вручную с использованием специальных технологий. Здесь будет много интерактива, а еще пантомимы, иллюзии и клоунада.

Театр «ДаМы» отправит маленьких гостей в страну сладостей Шоконфетию, где Король Шоколада поспорил с Феей Конфет. Чем это закончилось, узнают гости площадки 6 июля в 19:00 и 7 июля в 17:00.

Легкая атлетика и футбольное искусство

Каждый день фестиваля юных гостей на Тверском бульваре ждут увлекательные спортивные активности. Так в среду, 3 июля, в 18:00 можно будет освоить основы футбольного искусства; 4 июля, в четверг в 15:00 посетителям помогут обучиться силовым трюкам; в пятницу, 5 июля, в 18:00 по расписанию — акробатика. В субботу, 6 июля, в 18:00 начнутся спортивные соревнования среди гостей детского праздника, а в воскресенье, 7 июля, в 17:00 желающие смогут освоить бачату.