На территории ВДНХ увеличили число точек доступа Wi-Fi

На выставке на ВДНХ теперь около 120 точек доступа к Wi-Fi, что вдвое больше, чем раньше, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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За прошлый год беспроводным интернетом воспользовались более полумиллиона раз. Новые зоны покрытия включают отдых у каскада прудов, что сделает использование аудиогидов и планирование прогулок на свежем воздухе ещё более удобным для горожан и туристов.

В Москве общее число точек доступа к Wi-Fi составляет 26 тысяч, что позволяет жителям и гостям города оставаться онлайн в различных местах.