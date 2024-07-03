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На территории ВДНХ увеличили число точек доступа Wi-Fi

На выставке на ВДНХ теперь около 120 точек доступа к Wi-Fi, что вдвое больше, чем раньше, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

На территории ВДНХ увеличили число точек доступа Wi-Fi
© Ferra.ru

За прошлый год беспроводным интернетом воспользовались более полумиллиона раз. Новые зоны покрытия включают отдых у каскада прудов, что сделает использование аудиогидов и планирование прогулок на свежем воздухе ещё более удобным для горожан и туристов.

В Москве общее число точек доступа к Wi-Fi составляет 26 тысяч, что позволяет жителям и гостям города оставаться онлайн в различных местах.

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Наталья Сергунина
ВДНХ