Водителей призвали избегать резких маневров на дорогах Москвы в непогоду

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сильный дождь с грозой и ветер прогнозируются в Москве в среду, водителям рекомендуется быть внимательными за рулем, избегать резких маневров на дорогах и соблюдать скоростной режим. Об этом сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта.

"По прогнозу синоптиков, до вечера в Москве ожидаются сильный дождь с грозой и ветер. Будьте внимательны за рулем. Избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Не оставляйте автомобиль и не стойте сами вблизи деревьев и шатких конструкций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за ситуацией на дорогах столицы следят ситуационный центр и дорожный патруль ЦОДД.

МЧС также распространило предупреждение о грозе и дожде в среду в Москве. По прогнозам синоптиков Метеобюро, в Москве 3 июля ожидаются дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с.