Почти 50 тыс. человек посетили павильон «Макет Москвы» на ВДНХ в июне

В минувшем июне павильон «Макет Москвы» на ВДНХ посетили более 48 тыс. человек, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ привлекает москвичей и гостей столицы со всего мира. За первый летний месяц 2024 года его посетили 48 тыс. 90 человек», – говорится в сообщении.



Как напомнили в пресс-службе, в павильоне представлены максимально точно воссозданные в миниатюре здания и элементы ландшафтной архитектуры столицы. На площади 429 кв. м в масштабе 1 к 400 располагаются 23 тыс. объектов. «Макет Москвы» часто посещают с экскурсионными программами. Обзорные аудиоэкскурсии и тематические видеоэкскурсии доступны бесплатно для групп от 10 человек по предварительной записи. В июне было организовано 28 обзорных и 18 тематических экскурсий.

Посетители выставки имеют возможность не только изучить архитектурный макет города со стороны, но и облететь его на аттракционе виртуальной реальности «Полет над макетом Москвы». В июне более 3,4 тыс. человек посмотрели на макет с высоты полета на вертолете и прослушали аудиоэкскурсию по знаковым объектам столицы.

«Июнь стал насыщенным не только по общему количеству посетителей павильона, но и по числу гостей из других стран. 567 человек из 34 стран приехали в Москву, чтобы посмотреть на уменьшенную в 400 раз копию столицы России, изучить ее главные достопримечательности и поближе познакомиться с историей города. Больше всего иностранцев приехало из Беларуси, Китая и Индии. Также посмотреть на миниатюрную Москву приехали гости из Австрии, Бразилии, Новой Зеландии, Турции, Франции, Эстонии и других стран», – рассказали в департаменте.



Павильон «Макет Москвы» работает с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника.