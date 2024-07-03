Работу четырех маршрутов наземного транспорта усилили на закрытом участке БКЛ "Деловой центр – Шелепиха – Хорошёвская", сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Теперь автобусы и электробусы ходят там чаще, а время ожидания на остановках сократилось.

Ликсутов напомнил, что участок закрыт для будущей интеграции в работу Рублево-Архангельской линии метро. Для удобства пассажиров Дептранс выпустил 15 автобусов и электробусов на усиление существующих маршрутов наземного городского транспорта.

"Сохраняем высокий уровень доступности транспорта в районе по поручению Сергея Собянина", – добавил Ликсутов.



Участок "Деловой центр" – "Шелепиха" – "Хорошёвская" Большой кольцевой линии метро для пассажиров с 22 июня. В рамках работ специалисты построят новые тоннели и заменят инженерные системы. В связи с этим временно приостановлено движение поездов на данном участке для обеспечения безопасности пассажиров.

Москвичам и гостям столицы рекомендовали заранее планировать маршрут и пользоваться Филевской и Солнцевской линиями метрополитена, Московским центральным кольцом, а также первым и четвертым Московскими центральными диаметрами. Помогут сориентироваться и распланировать альтернативные маршруты более 50 инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые будут дежурить на 18 станциях метро.