Инвесторы восстановят три исторических здания в Москве

Инвесторы отреставрируют три исторических здания на востоке, юге и юго-востоке Москвы. Ими будут деревянный дом купца Виноградова, водоемная башня на железнодорожной станции Москва-Товарная и дом купца Бавыкина, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"По программе "1 рубль за квадратный метр в год" инвесторам предстоит отреставрировать здания общей площадью около тысячи квадратных метров за пределами Центрального административного округа", – подчеркнул заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, инвесторы уже восстановили четыре исторических здания за пределами Центрального округа. Их общая площадь составляет более 2,8 тысячи квадратных метров. Ими стали Екатерининский дворец на Госпитальной площади, бывший доходный дом Горбунова на улице Девятая Рота, Хорошёвский конный завод и чугунный павильон трамвайной остановки в Красностуденческом проезде.

Всего по программе для объектов культурного наследия город заключил 31 договор аренды.

В ходе реставрации въездной башни Хорошёвского конного завода специалисты восстановили и укрепили кирпичную кладку стен и белокаменного цоколя, воссоздали шпиль и флюгер. В интерьерах они восстановили винтовую лестницу, а на центральную мачту установили металлическое яблоко с эмблемой конезавода.