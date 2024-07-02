В Москве появилась первая в России передвижная лаборатория для профориентации

В столице буквально началась охота за кадрами. Первая в России передвижная лаборатория для профориентации и развития карьеры "Профитрак" разъезжает по московским улицам в поисках талантов, помогая детям и взрослым определиться с профессией. Предлагаемые условия, к слову, очень привлекательные: бесплатное двухмесячное обучение, гарантированное трудоустройство и зарплата от 100 тысяч рублей.

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Синий фургон с яркими красными лозунгами "Быстрое обучение для взрослых" и "Колледжи для молодежи" стартовал от парка Горького, где пробыл три дня. Даже на городском выпускном "Профитрак" заинтересовал молодежь. Например, выпускницы школы N1359 Алена, Полина и Аня уже определились кем хотят стать и готовятся поступать в вузы, но в необычный фургон все-таки заглянули. Полина примерила на свою праздничную прическу шлем виртуальной реальности и побывала по очереди сварщицей, пекарем и поваром. В виртуальном цехе, как и в настоящем, шумно от работающих приборов, искрится нагретый металл, а работать нужно предельно аккуратно, чтобы не просверлить лишних отверстий.

Такой игровой формат позволяет получить представление о разных профессиях, а если что-то понравится, можно сразу познакомиться и с работодателем.

"В базе центра занятости более трех тысяч работодателей, которые регулярно проводят открытые отборы, и их представительства находятся в центре "Профессии будущего", где можно пройти собеседование. К "Профитраку" москвичи проявляют большой интерес. Те, кто заглядывают в него лишь из любопытства, часто выходят с четким пониманием своего будущего. Карьерные консультанты рассказывают, как велики в Москве возможности проявить себя и найти работу мечты", - рассказал директор службы занятости населения Москвы Андрей Тарасов.



Всего у "Профитрака" 17 остановок, включая дни открытых дверей в колледжах Москвы. Заглянет фургон и на Московский урбанистический форум, ВДНХ, Депо Лесная и, конечно, покажется на Дне города.

Кстати, старшеклассники и студенты колледжей могут пригласить "Профитрак" к себе в гости. Для этого нужно оставить заявку на сайте profitruck.mosfuture.ru, указав образовательное учреждение и даты заезда.