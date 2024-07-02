Когда кончится аномальная жара в Москве? Погода, рекорды тепла, опасность

2 июля в Москве стало самым жарким днем с начала года. Чего ждать в ближайшие дни, повторится ли рекорд 2010 года, когда отступит аномальная жара и какую опасность она кроет в себе?

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Какие температурные рекорды установлены в Москве 2 июля

Сегодняшний день обошел на 0,2 градуса по Цельсию предыдущего рекордсмена этого года — 29 июня. Также это самое жаркое 2 июля за все время наблюдений. Кроме того, повторен суточный рекорд жары в столице — +31,9, который держится с 1890 года. Температурные рекорды сегодня зафиксировали почти в 30 в городах.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус добавил, что прогрев в столице будет продолжаться. Если столбики термометров покажут чуть больше, то будет побит температурный рекорд, который держится уже 134 года.

Какая температура ожидается в ближайшие дни, будет ли как в 2010-м

Аномальная жара в ближайшие дни в некоторых регионах России может достигать 36–37 градусов, тогда как в столице прогнозируется до 35 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Москве сегодня, завтра, послезавтра и в первой половине пятницы очень жаркая погода — 32–35 градусов. Это аномально жаркая погода», — сказал он.



Леус утверждает, что в Москве 2 июля ожидается переменная облачность без осадков и жара до 33 градусов.

«Сегодня погоду в столице будет формировать периферия антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха в мегаполисе — плюс 31–33 градуса тепла, по области плюс — плюс 29–34», — сообщил синоптик.



Ветер будет юго-западный 4–9 метров в секунду, давление будет падать — к вечеру показатель прогнозируется на отметке 739 миллиметров ртутного столба, добавил он.

Пик жары в Москве придется на 3 июля, рассказал Вильфанд. Погода на неделе ожидается очень однородная, добавил синоптик.

«Самыми жаркими днями станут среда и четверг. Ожидается 33–35 градусов. Это супержаркая погода. Температура близка к рекордам, есть вероятность, что они будут побиты. Это сильная, аномальная жара, которая опасна и вредна для человека», — пояснил он.



Таким образом, температура в Москве планомерно подбирается к рекордному показателю 2010 года, который был зафиксирован 29 июля. Тогда воздух прогрелся до плюс 38,2 градуса.

«Основная опасность жарких летних дней заключается в том, что высокая температура воздуха может способствовать перегреванию организма, то есть привести к обезвоживанию и тепловому удару, степень выраженности которого может варьировать, вплоть до потери сознания и нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы. Поэтому основные меры в жару должны быть направлены на предупреждение перегревания», — заявляла главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина.



Когда отступит аномальная жара

Аномальная жара в Москве отступит к субботе, 6 июля, рассказал NEWS.ru Роман Вильфанд. Однако, отметил синоптик, в первой половине пятничного дня, 5 июля, температура еще будет высокой.

«Она будет доходить до 30–32 градусов. К вечеру будет понижение температуры и в субботу значительное понижение до 25 градусов. Температура понизится, но все равно будет выше нормы на два градуса», — сказал Вильфанд.



Причины аномальной жары

Научный руководитель Гидрометцентра России заявил, что аномальная жара в столице и Подмосковье установится в течение всей недели из-за гребня высокого давления. Вильфанд объяснил, что он находится на высоте 5 км, а не у поверхности земли, в атмосфере сейчас нисходящее движение, что мешает образованию облаков. Из-за этого солнечные лучи доходят до поверхности, а не поглощаются облаками.