День собак: куда сходить с четвероногим другом в Москве

День Собак в столице: где провести время с любимым питомцем

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Хвостатый праздник: как провести День Собак в Москве со своим питомцем

Согласно статистике Всероссийской переписи домашних животных численность собак в России за три года выросла на 1,7 миллиона и сейчас в нашей стране живет 25,5 млн четвероногих друзей человека. Международный день собак, который отмечается сегодня, 2 июля – отличный повод выразить питомцам свою любовь. Вместе с Центром изучения питания и благополучия животных рассказываем, где можно отметить этот день в компании четвероногого члена семьи.

Прогулка в парке

Такое времяпрепровождение подарит много положительных эмоций и вам, и питомцу.

В Москве множество парков и зон для прогулок с собаками. Вот несколько из них:

Парк "Сокольники" – один из крупнейших и старейших в Москве. Здесь есть специальная зона для выгула собак "Совиньон", отдельные дорожки для прогулок с животными и возможность пройтись по лесным тропам.

В парке "Горького" есть огромная зона для выгула собак, где питомцы могут свободно бегать и играть. Также здесь часто проводятся тематические мероприятия для собак и их хозяев.

Парк "Коломенское" – место, где собаки могут свободно гулять по натуральному газону, а еще участвовать в выставках и тренироваться.

Парк "Фили" находится в западной части Москвы. Здесь также есть специальная зона для выгула собак, а еще благоустроенные аллеи и озеро.

В этих парках действуют правила по выгулу собак, и на территориях предоставляются пакеты, контейнеры и дог-мешки для уборки за питомцами. В некоторых из них есть специальные тренировочные аджилити-площадки и другие развлечения для питомцев. Важно помнить о безопасности своего питомца и окружающих, следить за поведением собаки и не допускать беспорядка.

Совместный ужин

Если вы устанете гулять, прекрасным вариантом будет вместе зайти в dog-friendly кафе, в котором рады домашним любимцам. В подобных заведениях собаки могут социализироваться, наслаждаться вкусной едой и новыми запахами, а также проводить время в компании других питомцев.

В некоторых местах для питомцев есть специальное меню с деликатесами, пространство для физической активности и игр, а также программа мероприятий для совместного посещения. Например, такие заведения устраивают вечеринки для четвероногих гостей, соревнования по ловле игрушек или даже мастер-классы по дрессировке. В некоторых также предлагают интересные игры и развлечения для собак, которые помогают развивать их умственные способности, улучшают концентрацию и внимание.

Вот список мест, в которые можно заглянуть:

Кафе "Гиппика" (Садовническая, 36). Здесь вы найдете меню для собак, а также сможете посетить мероприятия, посвященные питомцам.

(Садовническая, 36). Здесь вы найдете меню для собак, а также сможете посетить мероприятия, посвященные питомцам. Кафе "Дружба" (Профсоюзная улица, 127). В этом заведении также есть угощения для питомцев и уютная атмосфера для приятного совместного времяпровождения.

(Профсоюзная улица, 127). В этом заведении также есть угощения для питомцев и уютная атмосфера для приятного совместного времяпровождения. Кафе "Вот Так!" на Новом Арбате, где собаки могут попробовать особые лакомства и посетить разнообразные мероприятия для питомцев.

на Новом Арбате, где собаки могут попробовать особые лакомства и посетить разнообразные мероприятия для питомцев. Кафе "Dog&Roll" на Ленинградском проспекте, 80. Это место специализируется на обслуживании четвероногих друзей и предлагает для них широкий выбор блюд.

на Ленинградском проспекте, 80. Это место специализируется на обслуживании четвероногих друзей и предлагает для них широкий выбор блюд. Кафе "Хвост и Лапа" на улице Большая Ордынка, 44. Здесь вас ждет атмосфера дружелюбия и меню, разработанное специально для собак.

на улице Большая Ордынка, 44. Здесь вас ждет атмосфера дружелюбия и меню, разработанное специально для собак. Underdog Bar на Маросейке. Здесь хозяева попробуют вкусные хот-доги и получат корзинку с угощением для своего питомца.

на Маросейке. Здесь хозяева попробуют вкусные хот-доги и получат корзинку с угощением для своего питомца. Кофейня Prosvet coffee на Новослободской. Привлекательный выбор лимонадов, кофе и десертов — а для питомцев принесут свежую воду.

Есть даже специальные карты, где отмечены места, в которых рады гостям в животными. Найти их можно, например, на сайте Petstory или Dogfriendlymap.

Загородный отель

Если вашему питомцу хочется раздолья, хорошим вариантом будет выбраться из города. Для многих собак пребывание на природе – идеальный способ провести время. Возможности для активных игр, бега по лугам, плавания в реках или озерах, изучения разнообразных запахов делают прогулки на природе захватывающими для наших четвероногих друзей. Здесь собака может проявить свои естественные инстинкты, исследовать окружающую среду и наслаждаться свежим воздухом.

В dog-friendly отелях есть специальные удобства для собак – безопасные места для прогулок и игр, специальные номера для проживания с любимцами, зоны отдыха, собачьи площадки и даже услуги по уходу за собаками. Некоторые отели даже организовывают групповые игры и занятия для питомцев.

В Московской области есть много отелей, где рады собакам и предлагают для них различные услуги. Например:

Отель "Алые паруса" в Подольске. Здесь радушно встречают гостей с питомцами и предлагают комфортабельные номера для проживания. Также на территории есть зона для выгула собак.

в Подольске. Здесь радушно встречают гостей с питомцами и предлагают комфортабельные номера для проживания. Также на территории есть зона для выгула собак. Коттеджный комплекс "Бассейн" в Звенигороде. Отель принимает гостей с питомцами любых пород и размеров и организовывает различные развлечения для питомцев.

в Звенигороде. Отель принимает гостей с питомцами любых пород и размеров и организовывает различные развлечения для питомцев. VillaVillage Отель "Абелия" в Дмитровском районе. Здесь гостей с собаками встречают с особым вниманием и предоставляют им удобные номера.

в Дмитровском районе. Здесь гостей с собаками встречают с особым вниманием и предоставляют им удобные номера. Отель "Парк Хаус" в Красногорске, где всегда рады гостям и их четвероногим друзьям.

в Красногорске, где всегда рады гостям и их четвероногим друзьям. Гостиница "Лето" в Серпухове. Здесь тоже можно весело и комфортно провести время с любимцами.

Пребывание в загородном отеле позволит собаке получить новые впечатления, позитивные эмоции и насладиться природой в компании других животных и заботливого персонала отеля.

Мероприятия и ивенты

Для тех, кто пока не готов к загородным путешествиям, всегда найдутся тематические события в городе. Вот некоторые из них:

Выставки и соревнования собак. В Москве регулярно проводятся выставки собак, где можно посмотреть разнообразие пород и пообщаться с другими догхендлерами. Также часто проходят соревнования по аджилити, фрисби, дог-трекингу и другим видам спорта. С расписанием и порядком проведения таких выставок и соревнований можно ознакомиться на тематических сайтах.

В Москве регулярно проводятся выставки собак, где можно посмотреть разнообразие пород и пообщаться с другими догхендлерами. Также часто проходят соревнования по аджилити, фрисби, дог-трекингу и другим видам спорта. С расписанием и порядком проведения таких выставок и соревнований можно ознакомиться на тематических сайтах. Прогулки и походы. В разных парках Москвы проводятся групповые прогулки и походы с собаками, где можно весело провести время в компании. Чтобы посетить такие мероприятия, можно обратиться к компаниям "Dog Trekking Moscow", "Собачьи прогулки Москва" или "Собачьи путешествия" – это организаторы тематических прогулок и походов с питомцами по разным уголкам Москвы и пригородов.

В разных парках Москвы проводятся групповые прогулки и походы с собаками, где можно весело провести время в компании. Чтобы посетить такие мероприятия, можно обратиться к компаниям "Dog Trekking Moscow", "Собачьи прогулки Москва" или "Собачьи путешествия" – это организаторы тематических прогулок и походов с питомцами по разным уголкам Москвы и пригородов. Обучающие мероприятия. В городе есть много школ и центров, где питомцы и их владельцы могут получить новые навыки и знания. Так, "Центр дрессировки собак" специализируется на проведении курсов по дрессировке и психологии, дог-клуб "Умная лапа" предлагает обучающие программы, семинары и индивидуальные занятия по поведению и командам для собак, а школа дрессировки и адаптации "Лидер" организует игровые тренировки.

В городе есть много школ и центров, где питомцы и их владельцы могут получить новые навыки и знания. Так, "Центр дрессировки собак" специализируется на проведении курсов по дрессировке и психологии, дог-клуб "Умная лапа" предлагает обучающие программы, семинары и индивидуальные занятия по поведению и командам для собак, а школа дрессировки и адаптации "Лидер" организует игровые тренировки. Встречи сообщества. В собаководческих клубах Москвы можно встретить единомышленников и найти себе компанию для совместных прогулок с питомцами, а также поделиться опытом и знаниями по уходу за питомцами, обсудить вопросы воспитания и тренировки и даже получить консультации специалистов. Питомцам тоже будет весело – они смогут пообщаться с другими собаками и просто развлечься. Как правило, такие встречи носят локальный характер и узнать о них можно в тематических группах.

Выбор мероприятий зависит от интересов и предпочтений владельца собаки. Независимо от того, что вы выберете, у вас всегда будет возможность весело и интересно провести время в компании любимца.

Домашние занятия

Здорово провести день с собакой можно и дома – с помощью различных занятий и игр. Уделите внимание своему любимцу, и он поделится с вами своим счастьем! Вот несколько идей, как сделать любой день веселым и интересным для обоих:

Тренировки и упражнения. Разучите вместе новые команды и трюки. Это не только поможет вашему питомцу развиваться, но и создаст между вами более близкие отношения.

Разучите вместе новые команды и трюки. Это не только поможет вашему питомцу развиваться, но и создаст между вами более близкие отношения. Игрушки и игры. Постарайтесь разнообразить игровой процесс – чередуйте активности и перерывы на отдых, чтобы питомец не утомился. Также можно предложить собаке интеллектуальные игрушки, которые будут развивать ее ум.

Постарайтесь разнообразить игровой процесс – чередуйте активности и перерывы на отдых, чтобы питомец не утомился. Также можно предложить собаке интеллектуальные игрушки, которые будут развивать ее ум. Совместные творческие занятия. Попробуйте сделать что-нибудь вместе – например, нарисовать картину, используя гипоаллергенные краски. Некоторые собаки не прочь спеть пару песен под аккомпанемент хозяина – достаньте гитару и сыграйте пару аккордов.

Попробуйте сделать что-нибудь вместе – например, нарисовать картину, используя гипоаллергенные краски. Некоторые собаки не прочь спеть пару песен под аккомпанемент хозяина – достаньте гитару и сыграйте пару аккордов. Doga. Догой (от dog + yoga) называют тренировки с собаками. Питомцу не нужно делать асаны, он просто находится в компании любимого хозяина. Порой они все же имитируют увиденную позу, но исключительно по собственной воле.

Догой (от dog + yoga) называют тренировки с собаками. Питомцу не нужно делать асаны, он просто находится в компании любимого хозяина. Порой они все же имитируют увиденную позу, но исключительно по собственной воле. Спокойное время вместе. Иногда просто находиться вместе и наслаждаться друг другом – самое лучшее времяпрепровождение. Почитайте книгу или посмотрите фильм, при этом позвольте питомцу спокойно лежать рядом с вами и отдыхать.

Не забывайте, что самое важное в проведении времени с собакой – ваше внимание и забота. Будьте открыты к новым занятиям и всегда находите время для общения со своим четвероногим другом.