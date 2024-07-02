Собянин: Проект «Золотая маска. Послесловие» объединил более 30 театров Москвы

Проект «Золотая маска. Послесловие» позволил участникам насладиться прогулками с театральными экспертами, экскурсиями по закулисью и мастер-классами. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

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По словам градоначальника, в рамках проекта, который стартовал сразу же после церемонии вручения премии «Золотая маска» и завершился 1 июля, объединились 30 театров города.

«Популярными стали экскурсии по закулисью. Так, театр Et Cetera рассказал о спектаклях-лауреатах «Золотой маски» прошлых лет и показал костюмерный, бутафорский и гримерный цехи. А Театр им. Маяковского презентовал свою историческую сцену - посетители увидели зал с самой высокой точки под люстрой», - отметил Сергей Собянин.



Также участники смогли погулять с театральными экспертами, среди которых были сотрудники музея МХАТ и историк театра и кино Сергей Николаев, критик Валерия Гуменюк и артист и драматург Алексей Беклемышев. У гостей была возможность посетить и мастер-классы по сценической речи и актерскому мастерству.

Мэр столицы обратил внимание на то, что 15 тематических маршрутов, которые были размещены в специальном разделе проекта «Золотая маска. Послесловие», будут доступны на основной странице Russpass и с ними в любое время смогут ознакомиться все желающие.

В этом году лучшим драматическим спектаклем жюри «Золотой маски» назвало «Муть. Мухаджиры» Татарского театра имени Камала, а лучшим режиссером стал Лев Додин. Лучшим спектаклем малой формы был назван «Генерал и его семья» Театра им. Вахтангова. А в номинации «Оперетта/Мюзикл» победил спектакль Красноярского музыкального театра «Орел и Ворон».