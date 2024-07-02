Сергей Собянин рассказал, как Москва поддерживает развитие креативных индустрий

Московскому Агентству креативных индустрий за четыре года удалось реализовать более 170 проектов, помогая архитекторам, дизайнерам, модельерам, музыкантам и создателям видеоигр приобрести новые навыки и найти заказчиков. Об этом рассказал в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

© sobyanin.ru

По его словам, в креативном секторе Москвы работают около 740 тыс. человек, а с учетом людей творческих профессий, работающих в других отраслях, в креативных профессиях занято 1,2 млн человек.

«Креативная индустрия – с одной стороны, это образ жизни, философия, побуждающие создавать нечто новое и что было бы интересно большому количеству людей. С другой – это динамично растущий сектор городской экономики. Его доля в валовом региональном продукте уже превысила 9% и, скорее всего, будет расти и дальше», - отметил градоначальник.



Агентство креативных индустрий было специально создано в 2020 году, чтобы развивать инфраструктуру, помогать с обучением кадров и поддерживать творческие проекты в Москве. Собянин обратил внимание на то, что оно объединяет в себе несколько направлений для развития отрасли и уже реализовало свыше 170 проектов.

В частности, участники конкурса «Дизайн-цех» смогли разработать концепцию сувенирной продукции для московских и федеральных организаций. Так, для Третьяковской галереи была создана целая линейка сувениров к выставке, посвященной 150-летию со дня рождения Николая Рериха, включившая в себя как значки по картинам художника, так и одежду с интересными принтами. А конкурс «Фабрика дизайна» позволил участникам заключить порядка ста соглашений о разработке и производстве множества различных видов продукции.

Не остались без внимания и модельеры. Для помощи им Агентство креативных индустрий создало «Центр материалов» - интернет-площадку, где представлены ткани порядка 500 производителей и поставщиков из России и зарубежных стран. Также интересным проектом стал «Киношоурум». Он позволяет модельерам создавать одежду, которая сначала появится на героях новых российских фильмов, а потом будет реализована через шоурумы Москвы.

Благодаря проекту «Фабрика музыки» в 2023 году шестеро артистов заключили договоры с лейблами, 48 – со стриминговыми платформами, на которых их треки набрали свыше 3 млн прослушиваний.

«Кинолаборатория «Профессия-продюсер» помогает начинающим продюсерам создавать и запускать в производство проекты игровых полнометражных фильмов. (…) Проект «Арт-фабрика» помогает переосмыслить общественные пространства», - отметил Сергей Собянин.



Он также обратил внимание и на еще одно перспективное направление деятельности - гейм-индустрию. Проект «Фабрика видеоигр» позволяет разработчикам пройти обучение и получить консультации по созданию компаний и защите интеллектуальных прав. А в следующем году на базе Сколково планируется открыть инновационный кластер видеоигр и анимации.

Также Агентство креативных индустрий помогает московским представителям творческих отраслей выйти на международные рынки, ими уже подписаны 18 экспортных контрактов о реализации товаров и услуг на сумму около 1,75 миллиарда рублей.

Ранее Собянин рассказал об успехах московских предприятий обрабатывающей промышленности. В лидерах оказались производители одежды, фармацевтические компании, а также фирмы, изготавливающие электрическое оборудование. Всего за 2023 год объем производства вырос на 18,5 процента. При этом некоторые предприятия, благодаря собственным инвестициям и системной поддержке города, смогли добиться роста объема производства на 24 процента. Например, Московский кабельный завод, уточнил мэр города.