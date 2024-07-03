В столице, согласно данным метеостанции ВДНХ, 3 июля столбики термометров достигли отметки в плюс 32,5 градуса, превысив температурный рекорд 1917 года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Дрогнул рекорд, который был 3 июля 1917 года, – плюс 32,2 градуса. Потому что сейчас на станции ВДНХ уже плюс 32,5 градуса, и это еще не предел», – сказал Вильфанд.



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Ранее, 2 июля, Москва также побила температурный рекорд 1890 года.