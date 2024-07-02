Жара в Москве побила два температурных рекорда

Воздух в Москве во вторник, 2 июля, прогрелся до отметки +31 градуса и стал самым теплым с начала года, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Кроме того, это самое жаркое 2 июля за все время метеонаблюдений с 1949 года.

© News.ru

Сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала года, обогнав прежнего лидера, день 29 июня, когда температура была на 0,2 градуса ниже, — пишет метеоролог.



При этом Леус подчеркнул, что прогрев в столице продолжается. Если столбики термометров покажут на градус больше, то будет побит температурный рекорд, который держится уже 134 года.

Согласно прогнозу Гидромецентра, погода в столице 2 июля может достигнуть отметки +34 градуса. Вместе с этим в городе совсем не будет осадков, предупреждают синоптики. Ветер будет иметь юго-западное направление и скорость 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740–741 миллиметр ртутного столба. В ночь на 3 июля столбики термометров опустятся до +19.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова предупреждала, что 2 и 3 июля в Москве могут стать самыми жаркими в XXI веке, а возможно, и за всю историю наблюдений. Июнь, по ее словам, также стал в среднем самым жарким с 1879 года.