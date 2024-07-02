Жара в Москве во вторник, 2 июля, повторила 134-летний рекорд, достигнув 31,9°, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналисты отметили, что в 10 часов мск столбики термометров метеостанции у гостиницы «Балчуг» уже показывали +31°. Вместе с тем, на главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, воздух к этому моменту прогрелся до +29,6°.

«Максимальная температура для 2 июля была зафиксирована аж в 1890 году — 31,9°. Сейчас уже тоже 31,9°, рекорд повторен», — констатировал Вильфанд.



Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил ранее, что к 13 часам воздух в столице прогрелся до +31°. Это значит, уточнил он, что сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала года.