Вильфанд заявил, что 4 июля в Москве стало самым жарким днем с начала года

Воздух в столичном регионе в четверг, 4 июля, к 15:00 по московскому времени прогрелся до 33,1 градуса выше нуля. Этот показатель стал самым высоким с начала текущего года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Рекорд для 4 июля — плюс 33,7 градуса — был в 1938 году. Сейчас на ВДНХ к 15:00 — плюс 33,1 градуса. То есть до абсолютного рекорда еще не хватает 0,6 градуса. Но в любом случае сейчас самая высокая температура для этого года, — пояснил специалист агентству городских новостей «Москва».



Июль обещает стать самым жарким за последние 134 года. По прогнозам синоптиков, отметки термометров могут превысить значение плюс 36 градусов. Как справляются с жарой городские службы и москвичи, выясняла «Вечерняя Москва».

В период жары температура на улице и в помещении может сильно разниться. В эфире передачи «О самом главном» врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал лайфхак, который поможет не заболеть из-за кондиционера.

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