Панды из Московского зоопарка в жару получают ледяные лакомства

Панды из Московского зоопарка в установившиеся в столице жаркие дни выходят на улицу только рано утром и поздно вечером и получают освежающие ледяные лакомства. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе зоосада.

"Большие панды выходят на улицу только ранним утром и поздним вечером, когда температура воздуха не поднимается выше 25, так как жаркая погода и палящее солнце опасны для их организма. Ранним утром Жуи можно заметить, сидящего в тени каменной арки и жадно поедающего охлажденный бамбук, принесенный из холодильника. Диндин также получает еду в тени большого дерева, расположенного в центре вольера. Большие панды, привыкшие жить во влажных затененных горных бамбуковых лесах Китая, чаще предпочитают оставаться во внутренних вольерах", - рассказали в пресс-службе.



Там уточнили, что во внутренних вольерах сотрудники отдела "Фауна Китая" создают для животных максимально комфортные условия, поддерживается оптимальный микроклимат: постоянная температура воздуха в районе 20 градусов при достаточно высокой влажности 60-70%.

Кроме того, животные получают полезные лакомства - замороженный лед с кусочками фруктов и овощей, которые также помогают освежиться.

"В каждом вольере имеется бассейн с водой комнатной температуры, в которых все чаще можно заметить отмокающих Жуи, Диндин и не отстающую от мамы ни на шаг малышку Катюшу", - добавил собеседник агентства.



Что касается ирбисов, вольер с которыми открылся в зоопарке в июне, то они в жару также предпочитают оставаться во внутренних помещениях, где их не видно с посетительской зоны.