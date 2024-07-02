Москвичи предложили более семи тысяч идей по улучшению работы транспорта

Более семи тысяч идей по улучшению работы городского транспорта предложили жители столицы в рамках проекта «Наш московский транспорт». Об этом во вторник, 2 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— Мэр Москвы поставил задачу использовать в городских программах пожелания москвичей. Наша цель — делать именно то, чего хотят жители столицы, поэтому мы максимально открыты для предложений и создали проект «Наш московский транспорт». Москвичи уже внесли свои идеи по расположению пешеходных переходов в оживленных местах, варианты размещения светофоров и продления популярных автобусных маршрутов. Этим летом подведем итоги и наградим авторов наиболее удачных инициатив, — рассказал Ликсутов.



По его словам, предложения, которые горожане присылали с 20 мая по 16 июня, уже рассматривают аналитики и ведущие эксперты транспортного комплекса Москвы. Лучшие задумки реализуют, а их авторы получат подарок — лимитированную карту «Тройка», сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В конце июня электробусы вышли на маршрут № 539 на северо-востоке Москвы, также заменив на нем обычные автобусы.