Схема движения изменится на одной из улиц Москвы

С 21 июля 2024 года на одной из улиц на востоке столицы будет изменена схема движения транспорта, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Сейчас участок Проектируемого проезда №1761 от ул. Большая Оленья до Малого Оленьего пер. двусторонний. При хаотичной парковке здесь непросто разъехаться встречному движению. Поэтому для улучшения условий движения всех участников вблизи ФКУ «Центральный военный госпиталь имени Мандрыка» мы меняем схему движения на одностороннюю в Проектируемом проезде №1761 по направлению от ул. Большая Оленья в сторону Малого Оленьего пер.; обустроим 42 дополнительные парковки для машин; вместо двух полос появится одна комфортная полоса для движения совместно с парковкой», – говорится в сообщении.



Уточняется, что объехать участок в обратную сторону можно через Малый Олений пер. и ул. Большая Оленья.