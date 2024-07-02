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Синоптик Позднякова: в выходные через Москву пройдет холодный фронт

К выходным в Москве температура воздуха понизится, сильная жара начнет отступать с пятницы. Через столицу будет проходить холодный атмосферный фронт, благодаря чему и случится «передышка» от жары, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Москвичам пообещали передышку от жары
© РИА Новости

На фоне приближения холодного фронта погода может стать опасной, предупредила метеоролог. Так, возможен шквалистый ветер скоростью до 20-25 м/с, пройдут ливни, грозы и град.

В пятницу температура воздуха еще будет достаточно высокой – до 31-33 градусов. В субботу местами будет чуть прохладнее, пройдет кратковременный дождь.

«А в воскресенье погода уже будет вполне комфортная, ночи будут прохладнее, то есть мы выспимся уже в городе», — заключила синоптик.

Напомним, в Москве и Подмосковье из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Такой режим действует с 2 июля до 4 июля. Синоптики обещают, что 6-7 июля температура воздуха в столице опустится чуть ниже +30°C и составит около +28-29°C.

Ранее экологи раскрыли, дойдет ли до России тепловой купол из США.

Новости Москвы
Татьяна Позднякова