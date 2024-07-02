Москвичей предупредили о неочевидной опасности погоды

Специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале рассказала, что в четверг москвичей ожидает дефицит кислорода из-за сильной жары и высокой влажности.

По ее словам, высокие температуры (от+30°C) и высокая влажность (40%) уже переносится с трудом, но 4 июля максимальная температура воздуха достигнет +33°C - +35°C градусов, что является очень сильной жарой.

"А там, где соберется дождь, и влажность подскочит до 60-70%... Дефицит кислорода сделает погоду просто невыносимой для жителей наших, умеренных, широт", - написала Позднякова.



На сайте Гидрометцентра России сообщалось, жителей Москвы и Подмосковья ждет аномальная жара в ближайшие дни.

Аномальная жара: испепеляющие кадры из Москвы

До этого врач-терапевт Светлана Бурнацкая напомнила об опасности сквозняков в жару.