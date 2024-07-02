В Москве трижды проведут аэрацию воздуха

Специалисты комплекса городского хозяйства 2 июля в течение дня три раза проведут аэрацию воздуха. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В связи с установившейся жаркой погодой городские службы продолжают работать в усиленном режиме, в этот период действует специальный регламент ухода за дорожным покрытием - каждые три часа проводится полив проезжей части. Кроме того, во вторник трижды на центральных улицах города и ключевых магистралях проведем аэрацию, чтоб охладить дорожное полотно и воздух, который при высоких температурах сильно нагревается от асфальта", - сказал Бирюков.



Он пояснил что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить.

"Основная промывка дорожного покрытия летом проходит в ночное время - с 23:00 до 07:00. При необходимости дополнительно проводится дневная промывка для устранения загрязнений, возникающих на проезжей части. В жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером после 17:00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 см", - добавил заммэра.



Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в связи с непростыми погодными условиями на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. При аномальной жаре особое внимание уделяется бесперебойной работе систем жизнеобеспечения. Всем электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания.