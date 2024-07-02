В Московской области обнаружили самую большую осу Европы

Пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области сообщила, что на территории региона уже неоднократно наблюдается уникальное и редкое насекомое - сколия-гигант. Впервые на территории региона эту крупную осу заметили на территории городского округа Луховицы.

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Сколия-гигант является крупнейшим представителем своего семейства и всего отряда перепончатокрылых в фауне Европы, ее также можно отнести к топу самых крупных насекомых России, рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Недавно она была внесена в обновленный перечень объектов животного мира Подмосковья, что свидетельствует о статусе постоянного пребывания этого вида в регионе.

"Сколия-гигант очень красивая, яркая и непохожая ни на какую другую осу насекомое. Она является важным звеном в пищевой цепи и экосистеме региона, выполняя функции опылителя и контролера численности жесткокрылых. Появление этого перепончатокрылого в регионе связано с благоприятными для него условиями существования, а именно - наличия кормовой базы для развития личинок и взрослых особей", - добавил Тихон Фирсов.



По словам энтомологов, бояться ее не следует: сколии ведут одиночный образ жизни и не создают колонии в отличие от других ос. Кроме того, эти перепончатокрылые насекомые не будут лезть к вам в тарелку и отнимать спелую дыню, арбуз или кусок шашлыка - ведь питаются они только нектаром растений, основными кормовыми растениями насекомых являются: зонтичные, луковые и астровые, но особенно сильно они любят артишок испанский. Несмотря на мирный нрав, обособленный образ жизни и определенный рацион питания, трогать и обижать сколий не стоит, ведь, как и все осы они имеют ядовитое жало, которое применяют только в случае самообороны или же когда необходимо продолжить свой род.