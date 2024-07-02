Аномальная жара: испепеляющие кадры из Москвы

В Московский регион пришла настоящая тропическая жара. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха превысит тридцатиградусную отметку. Метеоролог Тишковец заявил, что 2 июля в Москве станет самым жарким за 134 года. Об этом сообщает Lenta.ru.

«Даже для макушки лета это аномальная жара, превышающая норму климата почти на 10 градусов. Мало того, возможен повтор, либо падение температурного рекорда 1890 года, когда московские метеорологи зафиксировали плюс 31,9», — написал специалист в своем Telegram-канале.



Аномальная погода в Москве продержится до выходных, когда температура вернется к нормальным значениям.

Как москвичи встретили июльскую жару - смотрите в галерее «Рамблера».