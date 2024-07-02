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Аномальная жара: испепеляющие кадры из Москвы

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Женщина во время отдыха в открытом бассейне в Краснопресненском парке
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Женщина во время отдыха в открытом бассейне в Краснопресненском парке 
© ТАСС
Люди во время отдыха в открытом бассейне в Краснопресненском парке
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Люди во время отдыха в открытом бассейне в Краснопресненском парке 
© ТАСС
Мужчина у фонтана во время отдыха в парке "Музеон"
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Мужчина у фонтана во время отдыха в парке "Музеон" 
© ТАСС
Люди во время отдыха в парке "Музеон"
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Люди во время отдыха в парке "Музеон" 
© ТАСС

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Спасатель и отдыхающие в открытом бассейне в Краснопресненском парке
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Спасатель и отдыхающие в открытом бассейне в Краснопресненском парке 
© ТАСС
Люди во время прогулки в парке на Поклонной горе
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Люди во время прогулки в парке на Поклонной горе 
© ТАСС
Люди во время отдыха на борту теплохода
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Люди во время отдыха на борту теплохода 
© ТАСС
Люди во время отдыха в парке "Музеон"
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Люди во время отдыха в парке "Музеон" 
© ТАСС
Люди во время отдыха в парке "Музеон"
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Люди во время отдыха в парке "Музеон" 
© ТАСС

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Люди во время отдыха в парке "Музеон"
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Люди во время отдыха в парке "Музеон" 
© ТАСС
Люди во время отдыха в открытом бассейне в Краснопресненском парке
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Люди во время отдыха в открытом бассейне в Краснопресненском парке 
© ТАСС
Люди во время отдыха в парке "Музеон"
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Люди во время отдыха в парке "Музеон" 
© ТАСС

В Московский регион пришла настоящая тропическая жара. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха превысит тридцатиградусную отметку. Метеоролог Тишковец заявил, что 2 июля в Москве станет самым жарким за 134 года. Об этом сообщает Lenta.ru.

«Даже для макушки лета это аномальная жара, превышающая норму климата почти на 10 градусов. Мало того, возможен повтор, либо падение температурного рекорда 1890 года, когда московские метеорологи зафиксировали плюс 31,9», — написал специалист в своем Telegram-канале.

Аномальная погода в Москве продержится до выходных, когда температура вернется к нормальным значениям.

Как москвичи встретили июльскую жару - смотрите в галерее «Рамблера».

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