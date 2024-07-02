Сергунина рассказала о работе ярмарок выходного дня

Московские ярмарки выходного дня с начала 2024 года приняли свыше двух миллионов человек, сообщила заммэра Наталья Сергунина. В разных округах работает 56 таких площадок, половина из них круглогодичные. Все они открыты с пятницы по воскресенье с 9:00 до 21:00. В июне еженедельное число гостей превышало 170 тысяч.

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— С февраля круглогодичные и сезонные ярмарки выходного дня посетили больше двух миллионов москвичей. За пять месяцев горожане приобрели тысячу тонн различных товаров, самые популярные летом — овощи, фрукты и ягоды, — рассказала Наталья Сергунина.



Основной спрос сегодня приходится на клубнику, черешню, огурцы, помидоры и абрикосы. Причем сезонную продукцию сейчас привозят не только с юга страны, но и из ближайших областей. Среди поставщиков — представители более 40 регионов. Например, ассортимент включает более 15 сортов яблок и 18 видов томатов. Традиционно востребованы мясные и молочные товары, рыба, мед с частных пасек, фермерские сыры, хлебобулочные и кондитерские изделия.

В этом году в Москве впервые появились круглогодичные ярмарки выходного дня. Комфортные павильоны оборудованы системами отопления, вентиляции и кондиционерами. Работа по обновлению торговых площадок продолжается. Так, в середине июня всесезонной стала ярмарка в Северном Бутове — на бульваре Дмитрия Донского.

Ежегодно в столице потребляется свыше 12 миллионов тонн продовольствия. В месяц это около 90 тысяч тонн овощей, 68 тысяч тонн фруктов и ягод, 89 тысяч тонн мяса, 40 тысяч тонн молока и 27 тысяч тонн рыбы. За 10 лет доля российской продукции на московском рынке увеличилась на 15 процентных пунктов — с 69 до 84 процентов.